Castillon-la-Bataille : les produits d'été font l'unanimité sur les marchés

A Castillon-la-Bataille, le retour de la chaleur donne des envies de fraîcheur. Sur les marchés, la tendance est donc aux produits frais et les stands de légumes sont pris d'assaut. Les fraises, les tomates, les melons... disparaissent vite des étals. Malgré la chaleur, les beaux jours redonnent le moral, surtout après un printemps pluvieux.



