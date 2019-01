Strasbourg : un temps gris persistant

A Strasbourg, il fait un temps gris et déprimant. Une grisaille humide qui impacte le moral des Strasbourgeois, obligés de composer avec la situation présente. Le soleil manque aux habitants. Alors qu'un hiver alsacien fait en moyenne dix jours de clarté solaire, le compte n'y est pas encore. Fort heureusement, des solutions gastronomiques et technologiques pallient à ce manque.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.