Sud-ouest : la pluie tant attendue

En Gironde, la pluie accorde un répit aux agriculteurs et aux pompiers. Ils s'inquiétaient de l'évolution de la sécheresse. Une partie d'une plantation à Saint-Jean-d'Illac est sauvée par ce retour de la pluie. En revanche, du côté des nombreux vacanciers dans la région, cette baisse soudaine de la température d'environ 20°C est plutôt mal vécue.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.