Canicule : le bilan de tous les records de la vague de chaleur qui a fait transpirer la France

Cette chaleur extrême a aggravé l'assèchement des sols, déjà important en ce début d'été après les fiables précipitations hivernales. Au 26 juillet, 77 départements étaient concernés par des restrictions d'eau en raison de la sécheresse. Et la combinaison de la sécheresse et de la canicule ont augmenté les risques d'incendies : au total, plusieurs milliers d'hectares de cultures et de végétation ont brûlé en Normandie, dans le Centre, les Hauts-de-France et en Lorraine jeudi.