Tempête : alerte rouge sur la Corse

Dès la matinée de ce 9 décembre 2018, de forts vents de l'Ouest ont balayé l'ensemble du Cap Corse. Selon Météo France qui a mis les deux départements de l'île sous vigilance vagues-submersion, ces fortes bourrasques, pouvant aller jusqu'à 210 km/h, vont déferler dans les vallées de l'Est jusqu'en Plaine orientale. Il faut observer la plus grande prudence dans la région. On attend déjà des dégâts importants.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.