Pourquoi les intempéries dans les Alpes-Maritimes sont du jamais-vu

"L'épisode méditerranéen a déjà donné des cumuls considérables vers le relief du Haut-Var et des Alpes-Maritimes", annonçait Météo France vendredi en milieu d'après-midi sur son compte Twitter. Elle notait un "cumul inédit en 6h " pour le département, et prévenait : "L'épisode n'est pas terminé, les cumuls totaux pourront atteindre 450 mm localement".

Ce samedi matin, les recensements sur les dernières 24h montrent que les estimations ont été largement dépassées. "Les cumuls de pluie sur l'ensemble de l'épisode, débuté vendredi matin, ont atteint généralement 40 à 80 mm sur le littoral et localement 120 mm sur le proche-littoral. Dans l'intérieur, ils atteignent en général 200 à 350 mm et jusqu'à 500 mm ponctuellement", explique Météo France dans un communiqué. Sur Twitter, les météorologistes ont alors pu révéler la carte des records de pluie sur la journée du 2 octobre.

Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et originaire de la ville, a évoqué une situation de crue centennale. Un phénomène "très inquiétant et très grave" puisque, à cette heure, le courant du fleuve ayant débordé a emporté plusieurs ponts, la station-service de son village familial de Saint-Martin-Vésubie, de nombreuses habitations et noyé le cimetière et le stade, selon ses informations. Plusieurs personnes disparues sont également recherchées par les autorités.

La tempête Alex a également débordé sur le Nord-Est du Var, avec 577 mm observés à Mons, le record sur la région PACA, et débordé sur l'Italie, avec 582 mm relevés à Limone, de l'autre côté du col de Tende, à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau de Saint-Martin-Vésubie.