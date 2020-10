Tempête Alex : plusieurs semaines pour déblayer les plages de la Côte d'Azur

Et maintenant, place au nettoyage. Sur la Côte d'Azur, les plages sont méconnaissables depuis le passage d'Alex en fin de semaine dernière. Branchages, plastique, bouteilles de gaz : le sable fin et les galets ont laissé place à un amoncellement de déchets. Charriés par les flots - notamment le Var - depuis l'intérieur des terres, ces débris finissent leur course dans la mer et sur les plages du littoral. "Beaucoup de peine", "vraiment impressionnant", "désolation", "catastrophés", les réactions des riverains devant ce paysage de chaos suffisent à comprendre l'ampleur des dégâts. Les images ne laissent d'ailleurs que peu de doutes. Plusieurs semaines seront sans doute nécessaires pour tout nettoyer.

Pour faire face à ce problème des plages souillés, les autorités ont déployé un cordon de sécurité. Manuel Camagni, policier dans le Var, explique : "Nous essayons de dissuader les personnes qui veulent voir par curiosité. Il peut y avoir des accidents. Ça bouge quand même pas mal et cela continue de s'accumuler", ajoute t-il, laissant craindre l'arrivée de nouveaux déchets.