Tempête Barbara : 12 départements en alerte orange pour vents violents

La tempête Barbara, qui arrive du large du Portugal, touche désormais la moitié sud de la France. Douze départements sont placés en vigilance orange par Météo France, huit nouveaux départements s'ajoutant à ceux déjà en alerte : Aveyron (12), Cantal (15), Isère (38), Loire (42), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Rhône (69) et Tarn (81). Les quatre déjà concernés depuis le début de journée : Ariège (09), Haute-Garonne (31), Pyrénées-Atlantiques (64) et Hautes-Pyrénées (65).

Depuis ce matin, selon l'institut météorologique, les rafales fortes à violentes se maintiennent sur les sommets des Pyrénées. Elles ont aussi gagné l'est de la chaîne et le littoral basque. Au début de l'après-midi, le vent a soufflé à 163 km/h à Iraty, 120 km/h au Soum Couy et 104 km/h à Socoa (64), 119 km/h au Pic du Midi et 96 km/h à Ardiden (65), 104 km/h à Aston (09).

Dans le domaine de l'autan, qui s'étend du midi toulousain au Tarn et à l'Aveyron, le vent se renforce depuis ce matin, avec des pointes avoisinant les 100 km/h. En vallée du Rhône, le vent de sud s'est renforcé significativement en milieu de journée avec par exemple des rafales à 98 km/h à Aurillac.