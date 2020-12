Tempête Bella : dix départements en vigilance orange, risque de crue dans le sud-ouest

La tempête Bella souffle fort, très fort sur la France. De fortes rafales de vent ont balayé le littoral dès dimanche. Très tôt, l'une d'entre elles a été "flashée" à 124 km/h à Gatteville-le-Phare, dans la Manche, et à la Pointe du Raz, dans le Finistère. Plus tard, sur la commune de Barfleur, dans le nord-est du département de la Manche, le compteur est même monté jusqu'à 141 km/h.

Environ 18.000 foyers étaient toujours privés d’électricité à 8h, principalement en Franche-Comté, Auvergne et Limousin, selon le dernier bilan communiqué par Enedis. Le gestionnaire du réseau électrique se dit "mobilisé pour rétablir l'électricité auprès de ces foyers" sans se prononcer sur le délai d'un retour à la normale en raison de la "situation évolutive" et rendue compliquée par des chutes de neige en cours dans la soirée.

En revanche, en Bretagne, en Normandie, dans le Nord et Pas-de-Calais, les premières régions à avoir été touchées par la tempête dès la matinée, quelque "18.000 foyers ont retrouvé le courant", a-t-il ajouté. Dans le détail, un peu plus de 12.000 foyers ont été privés d'électricité dimanche en Bretagne et en Normandie, et jusqu'à 6.000 l'ont été dans le Nord et le Pas-de-Calais, à la suite du passage de la tempête Bella, qui a également causé quelques retards au départ de l'aéroport Roissy CDG et le déroutement de quelques vols.