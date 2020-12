Tempête Bella : six départements en vigilance orange, risque de crues dans le Sud-Ouest

La tempête Bella, qui a balayé le pays depuis ce week-end, continue à laisser des traces ce mardi. Six départements sont toujours en vigilance orange dans le pays et ce même si la tempête Bella commence à s'éloigner progressivement de l'Hexagone. Météo France a maintenu ce mardi la vigilance orange neige-verglas pour les départements du Puy-de-Dôme et du Cantal. L'alerte a été levée pour la Corrèze, la Lozère et l'Aveyron.

Quatre départements du Sud-Ouest sont, eux, concernés par une alerte orange aux crues. Il s'agit du Gers, des Landes, du Lot-et-Garonne ainsi que du Tarn-et-Garonne.