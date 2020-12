Météo : quatre départements du Sud-Ouest toujours en vigilance orange

La tempête Bella, qui a balayé le pays depuis ce week-end, continue à laisser des traces. Quatre départements sont toujours en vigilance orange dans le pays, et ce même si la tempête Bella s'est éloignée de l'Hexagone. Météo France a maintenu ce jeudi la vigilance orange aux crues pour le Gers, les Landes, le Lot-et-Garonne ainsi que le Tarn-et-Garonne. La vigilance orange neige-verglas pour les départements du Puy-de-Dôme et du Cantal avait été levée mercredi matin après plusieurs jours de fortes chutes de neige.

Selon Météo France, la fin de l'année, ce jeudi, sera marquée par une météo hivernale avec de la neige sur le nord et l'est du pays et sur tous les reliefs à basse altitude. Après avoir balayé le nord-ouest, la perturbation pluvieuse traversera le pays en donnant de la neige sur les régions les plus froides.

En journée, les chutes de neige progresseront sur les régions alpines, la limite pluie-neige restant très basse par endroit. Plus à l'ouest, la pluie remplacera la neige. En revanche, les chutes de neige persisteront sur l'est du plateau lorrain et près des frontières du nord.