Tempête Ciara : en Corse, un impressionnant "effet de foehn" provoque des records de chaleur

Concrètement, ce phénomène météorologique se produit lorsque le vent est perpendiculaire à un relief. Dans le cas de la tempête Ciara, le vent vient de l’ouest et passe ainsi au-dessus du relief de la Corse. C’est lorsqu’il a franchi la montagne qu’il réchauffe considérablement l’air en se comprimant et en gagnant les plaines et les vallées de l’est de l’île de Beauté. Pour comprendre plus simplement cet effet, c’est principe que la pompe à vélo : lorsque que vous la compressez pour gonfler un pneu, l’air chauffe. C’est le même phénomène.