Tempête Ciara : un Boeing 747 bat un record de la traversée de l'Atlantique

Plus d'1 heure d'avance . Un Boeing 747-400 qui effectuait la liaison entre New York (JFK) et Londres (Heathrow) a relié les deux villes à plus de 1100 km/h de moyenne la nuit dernière. L'aeronef a mis 4h56 pour effectuer la traversée de 5554 km au lieu de... 6h13. Il était poussé par un très puissant "Jet stream", ce courant aérien d'altitude qui apporte les perturbations sur les côtes européennes - notamment la tempête Ciara - et aussi, au passage, un climat tempéré sous nos latitudes.

Le précédent record sur cette liaison avait été établi par un Boeing 787 de la Norwegian en janvier 2018 avec un vol effectué en 5h13, indique le site FlightRadar24 qui a repéré cette traversée atypique.