Tempête Ciara : les intempéries font au moins trois morts et des dizaines de blessés en Europe

La tempête Ciara n'a pas fait que des dégâts sur son passage. Après avoir entraîné des centaines d'annulations de vols et de trains et privé des milliers de foyers d'électricité, les intempéries ont fait plusieurs blessés et au moins trois morts en Europe. Un homme a été tué dans sa voiture dimanche par un arbre sur une autoroute au sud-ouest de Londres, a annoncé la police lundi. En Pologne, une femme et sa fille ont été tuées par une toiture emportée par des rafales de près de 100 km/h.

En France, le bilan n'est pas encore établi avec certitude. À Drancy, en Seine-Saint-Denis, un décès pourrait être lié aux rafales de vent dues à la tempête Ciara, a indiqué une source policière à l'AFP. Un quadragénaire s'est tué en chutant de sa trottinette dimanche après-midi. L'enquête diligentée devra permettre de déterminer les raisons exactes de cette mort.