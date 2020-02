Tempête Ciara : rafales à 130 km/h attendues cet après-midi dans les Alpes, 200 km/h en Corse

Après le nord, le sud-est. Si la situation s’améliore au nord de la Loire avec la levée progressive de la vigilance orange aux vents violents et aux vagues-submersion, les régions situées entre les Alpes et la Corse s’apprêtent à connaître de violentes rafales de vent. Le pic d’intensité est attendu la nuit prochaine.

Si le temps restera sec, le vent va rapidement se renforcer dans l’après-midi de lundi sur tout l’arc alpin. Au-dessus de 1800 à 2000 mètres d’altitude, les rafales pourront atteindre 110 à 120 km/h. En soirée et durant la nuit de lundi à mardi, les vents continueront de gagner en intensité et souffleront alors jusqu’à 140 km/h. Ce n’est qu’à partir de la fin de matinée de mardi que le vent faiblira progressivement. Le département des Alpes-Maritimes est ainsi placé en vigilance orange à partir de 20h aujourd’hui et jusqu’à demain midi. Conséquence des vents violents, la neige sera soufflée par endroits et pourra former des plaques à vent. Le risque d’avalanches va augmenter sensiblement au cours des prochaines 24 heures, devenant marqué (niveau 3/5) mardi.