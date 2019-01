Tempête d'hiver : ça va souffler fort en Bretagne !

Ce 29 janvier 2019, ça va souffler fort en Bretagne. Météo France a placé neuf départements en vigilance à partir de seize heures. Les rafales les plus violentes sont attendues entre dix-huit et dix-neuf heures. La vitesse du vent atteindra les 130 km/h sur les côtes vendéennes et 100 à 110 km/h à l'intérieur des terres. La neige sera également au rendez-vous.



