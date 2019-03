Tempête dans le Nord : 35 000 foyers privés d'électricité

Une tempête a balayé les Hauts-de-France toute la journée du 10 mars 2019. Cinq départements étaient en vigilance orange, de l'Aisne au Pas-de-Calais. Les vents ont soufflé sur les côtes et à l'intérieur des terres, privant d'électricité 35 000 foyers. La SNCF a même décidé d'annuler tous ses TER dans la région par précaution, immobilisant une centaine de trains.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.