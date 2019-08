Tempête Dorian : la Martinique épargnée, Porto-Rico se mobilise

Alors que la tempête tropicale est désormais passée, la Martinique demeure en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, selon Météo France. Dans le sud de l’île, les habitants vont désormais devoir procéder au nettoyage des rues et habitations, et ce à quelques jours de la rentrée scolaire. Reste que Dorian requiert toujours toute l’attention dans les Caraïbes.