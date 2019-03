Tempête Freya : 13 000 foyers toujours privés d'électricité

La tempête Freya a traversé notre pays ces dernières 24 heures. Elle est en train de s'évacuer par l'Est. Le dimanche 3 mars, les vents ont soufflé à plus de 110 km/h sur plusieurs régions. Ils ont même atteint 140 km/h à Belle-Île au large de Quiberon. Les parcs et les jardins publics ont été fermés à Paris, Nantes et Strasbourg par mesure de précaution.



