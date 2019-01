Tempête Gabriel : l'Île-de-France se prépare à des chutes de neige

La tempête Gabriel est arrivée en Île-de-France ce mardi 29 janvier 2019. Les douze millions d'habitants de la région sont peu habitués aux rigueurs du Grand Nord, notamment lorsqu'ils sont au volant. Certains ont donc pris leurs précautions pour éviter les embouteillages. D'autres ont bénéficié d'une journée aménagée au travail pour pouvoir rentrer plus tôt.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.