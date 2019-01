Tempête Gabriel : la moitié du pays en alerte

La tempête Gabriel a commencé à traverser le pays d'Ouest en Est. Elle est accompagnée de vent et de neige. Les chasse-neiges et les saleuses sont entrés en action sur les routes. Les automobilistes sont invités à redoubler de prudence. Les autorités prévoient l'annulation des transports scolaires ce mercredi 30 janvier.



