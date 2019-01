Tempête Gabriel : quelles perturbations dans les transports ?

Que ce soit sur les routes, dans les aéroports ou encore sur le réseau férié, plusieurs perturbations sont à prévoir à cause de la tempête Gabriel. Au nord de Tours, les poids-lourds sont stockés sur l'autoroute A10. Dans 28 départements concernés par l'épisode neigeux, les transports scolaires seront suspendus mercredi 30 janvier. À l'aéroport d'Orly, une vingtaine de vols ont été annulés.



