Tempête Gabriel : transports scolaires suspendus, routes fermées, vols annulés... les dernières infos

Aucune fermeture de ligne n'a été annoncé à cette heure par la RATP, qui active son plan Grand Froid et fera circuler des rames toute la nuit sur les lignes aériennes du métro (lignes 1,2, 5, 6, 8 et 13), ainsi que sur les RER (Lignes A et B) et sur les lignes de tramways (T1, T2, T3, T5, T6, T7, T8) "afin de chauffer les installations mais aussi de limiter l'enneigement sur les voies et prévenir le gel sur les caténaires".





La RATP a également annoncé des opérations de déneigement et de salage de voies et de quais et aux abords des gares et

stations. Du personnel d'astreinte pourra également intervenir pour la protection des équipements nécessitant une mise

hors gel, le dégagement et nettoyage des voies de tramways et bus en sites propres, le réchauffage des appareils de voie ou le déneigement aux abords des stations et sur les quais.