Gloria : il est tombé l'équivalent d'une demi-année de pluie en 3 jours dans le Roussillon !

L’épisode d’intempéries avait été qualifié d’"exceptionnel" par les services météorologiques dès dimanche et les différents cumuls de pluie enregistrés ces derniers jours leur donnent visiblement raison. La dépression Gloria qui a stagné pendant 4 jours sur l’Espagne, depuis dimanche et jusqu’à hier, a apporté d’abondantes précipitations depuis la Catalogne jusqu’au Roussillon. Outre la pluie et la neige, les vagues ont été par ailleurs impressionnantes, de l’ordre de 11 mètres au large de Banyuls et jusqu’à près de 15 mètres dans les Baléares, un nouveau record pour la Méditerranée occidentale.

Concernant les pluies, c’est le village d’Arles-sur-Tech, situé dans les Pyrénées-Orientales, qui a recueilli le plus d’eau entre lundi après-midi et jeudi après-midi. Ainsi, en l’espace de 3 jours, il est tombé 426 mm, ce qui correspond à 174 jours de pluie ! Non loin de là, à Taurinya, le cumul de pluie recueilli en 72h correspond à 182 jours de précipitations, soit une demi-année de pluie en 3 jours ! C’est ainsi un nouveau record de pluie tombée en 3 jours au cours d’un mois de janvier en France, selon Météo-France.

Plus haut en altitude, le massif du Canigou (pic à 2160 m) a vu sa quantité de neige présente au sol passer de 25 cm lundi matin à 2 mètres 20 en cette fin de semaine. C’est ainsi un cumul de près de 2 mètres de neige fraîche qui a été enregistré en 3 jours. Cette quantité-là correspond généralement au cumul total d’une saison hivernale "normale". Conséquence de ces très fortes précipitations, les cours d’eau ont fortement réagi dans le Rousillon, ce qui a conduit au passage en vigilance rouge crues de l’Agly et de la haute vallée de l’Aude. Les crues les plus impressionnantes ont ainsi touché la région de Limoux (Aude) qui a connu sa plus forte inondation de ces 50 dernières années.