Tempête Gloria : la ville de Trèbes sous les eaux avant de nouveaux orages

Ce jeudi, des orages sont attendus dans le département de l’Aude à partir de 8 heures. Ces orages devraient faire remonter les cours d’eau. Les habitants de la région sont invités à la vigilance et à la prudence. L’Académie recommande d’ailleurs aux parents de ne pas amener leurs enfants çà l’école. Plusieurs établissements seront d’ailleurs fermés ce jeudi. Les transports scolaires sont suspendus dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales.

Une vigilance rouge pour crue concerne toujours les Pyrénées-Orientales et l'Aude pour l'Agly et la Haute vallée de l'Aude. Ces deux départements sont également en vigilance orange pour pluie-inondations, les Pyrénées-Orientales en orange pour avalanches.

Sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude, les pluies, fluctuant en intensité, perdureront jusqu'à jeudi midi, affectant principalement une grande moitié est des deux départements. Sur l'ensemble de l'épisode, les quantités de précipitations devraient atteindre 200 à 380 mm sur une large moitié est des Pyrénées-Orientales, ponctuellement un peu plus. Sur l'Aude, 180 à 250 mm sur les Corbières et le pays de Sault, 50 à 80 mm sur les plaines de l'est. La limite pluie-neige se situera vers 1800 m, la couche de neige fraîche dépassera largement 1 mètre en altitude, parfois plus de 2 mètres.

Jeudi, les pluies soutenues persisteront en matinée sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude, puis faibliront vers la mi-journée en se décalant sur la plaine littorale. L'après-midi, les pluies se décaleront sur l'Hérault, le Gard, l'est du Tarn et de l'Aveyron, en restant faibles à modérées.