Tempête Gloria : l'angoisse des sinistrés au lendemain des fortes pluies

Pour eux, la nuit de mercredi à jeudi a été très longue, pleine d’interrogations toujours sans réponse : "J’ai dormi deux trois heures, j’espère que ça ira pour la maison", se demande une habitante. "Je suis impatiente de retrouver la maison pour voir dans quel état elle va être." Certains se demandent encore s’ils devront dormir dans les mêmes conditions ce jeudi soir. La pluie continue de tomber par intermittences, autour du gymnase, l’eau monte et avec elle, l’inquiétude des sinistrés : "On est venu ici pour être en sécurité et on a l’impression d’être dans l’endroit où on est le plus en danger", clame une habitante sinistrée. Les pompiers poursuivent les évacuations, notamment chez ceux qui vivent au rez-de-chaussée et qui ne peuvent pas s’abriter à l’étage : "Je ne comprends pas pourquoi cette eau est arrivée comme ça alors que l’on nous avait annoncé que l’Agly était en décrue", s’étonne un habitant sur le point d’être évacué.