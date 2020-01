Tempête Gloria : à quelle évolution peut-on s'attendre pour les intempéries dans les prochaines 24 heures ?

Tout en continuant de balayer l'Espagne et de frapper le littoral méditerranéen de Valence à la Catalogne, la tempête Gloria touche depuis ce mardi le département des Pyrénées-Orientales, confronté à de "fortes précipitations", pluie ou neige selon l'altitude, et placé depuis la veille en alerte orange neige-verglas. Quid de la suite ? Un nouvel épisode de fortes pluies la nuit prochaine, selon notre expert météo Guillaume Woznica, confirmant ainsi que les principales inquiétudes viennent des fortes précipitations.

Après une première salve de pluies et de neige entre hier soir et cet après-midi, une accalmie très temporaire se dessine ce soir sur le département des Pyrénées-Orientales. Mais dès la nuit prochaine, de nouvelles précipitations sont attendues. Il est déjà tombé en moins de 24 heures l’équivalent de plus de deux mois de pluie et l’épisode n’en est qu’à son début.

Entre hier soir et cet après-midi, les cumuls les plus importants ont été relevés dans le sud-est des Pyrénées-Orientales avec jusqu’à 165 mm à Banyuls-sur-Mer, 153 mm à Argelès-sur-Mer ou encore 155 mm au Cap Béar, ce qui constitue pour ces villes de nouveaux records de pluies en une journée lors d’un mois de janvier. En montagne, les quantités de neige sont importantes avec jusqu’à 40 cm tombés depuis hier soir dès 800 m d’altitude et plus de 60 cm dans le Massif du Canigou, à 2000 m d’altitude.