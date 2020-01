La tempête Gloria ravive le spectre de l'"aiguat" de 1940

Il y a 80 ans survenait l'aiguat du Roussillon. Ce terme catalan, entré dans le vocabulaire des météorologues, désigne l'existence concomitante de précipitations diluviennes en plaine et de fortes chutes de neige sur le relief, des crues qui en découlent et des destructions engendrées. Moins fréquents que les épisodes cévenols ou méditerranéens, ils sont potentiellement tout aussi diluviens. La tempête Gloria, qui frappe depuis mardi 21 janvier les Pyrénées françaises après avoir fait au moins sept morts et quatre disparus en Espagne, est le dernier épisode connu de ce phénomène extrême, d'une rare intensité pour un mois de janvier. Mais encore loin de l'aiguat d'octobre 1940, devenu la référence en la matière.

Durant quatre jours, du 16 au 20 octobre, le plus violent épisode pluvieux jamais mesuré s'était abattu sur les Pyrénées-Orientales, l'Aude et la Catalogne espagnole, semant terreur et destruction dans les vallées du Tech et du Têt. L'aiguat, qualifié de "fantastique", avait fait plus de 300 morts en Catalogne, 57 en France, dont la moitié à Amélie-les-Bains et ses environs. Dans les archives de l'Ina, un reportage sonore provenant "des actualités produites et contrôlées par le régime nazi et les autorités vichystes" montre les importants dégâts occasionnés : ponts démolis, immeubles rasés et voies ferrées détruites.