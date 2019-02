Tempête Isaias : les réactions des habitants de la Loire-Atlantique

Des Ardennes à la Savoie, 21 départements sont en alerte orange face à la tempête Isaias. Les habitants de la côte atlantique ont été les premiers à avoir vu passer cette dépression. Dans la matinée du 10 février 2019, le littoral atlantique a été chahuté par les vents. A Préfailles, en Loire-Atlantique, Jack et Jeanine Cesbron ont profité d'un éclairci sur la Pointe Saint-Gildas pour nettoyer la plage. D'autres habitants vont même jusqu'à admirer la mer déchaînée.



