Tempête Jorge : 23 départements en vigilance orange pour vents violents

Des rafales pouvant atteindre 90 et 110 km/h... voire plus. Ce samedi matin, l'Ile-de-France, l'Yonne et une partie du Grand Est se préparent à affronter des vents violents. "Après la tempête Bianca qui a touché le pays jeudi, la tempête Jorge entraînera un fort coup de vent sur la moitié nord du pays samedi", prévient Météo France.

Le passage de cette dépression dont le cœur se situe entre l'Irlande et l'Ecosse doit entraîner des rafales de 100 à 120 km/h sur le littoral nord-atlantique et sur celui de la Manche et jusqu'à 100 km/h en dans les terres.