Tempête Justine : de fortes inondations dans le Sud-Ouest

Mais l'inquiétude se concentre désormais sur le département du Lot-et-Garonne, où la crue en cours de la Garonne a atteint à Marmande les 8m66, selon Vigicrues Schapi. Le service départemental incendie et secours (SDIS) a d'ailleurs indiqué ce mardi avoir effectué 147 interventions depuis le 29 janvier en raison des intempéries, dont de nombreuses assistances à personne ou des dégagements d’arbres sur la voie publique. Plus aucun pont n’était d’ailleurs franchissable ce mardi après-midi dans le département, excepté dans les villes d’Agen et de Marmande. Plus à l’ouest, dans les Landes, les habitants de Tartas ont l’habitude des inondations : c’est la cinquième fois en un an que la Midouze, la rivière traversant la commune, est sortie de son lit, dont trois fois de manière impressionnante.