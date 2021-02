Intempéries : 25 départements en orange

Le temps sera pluvieux au sud de la Loire, et neigeux dans les Alpes et les Pyrénées, avec 25 départements placés en vigilance orange pour crues ou pluie-inondation, selon Météo-France. L'alerte orange concerne au total 25 départements, dont 4 pour pluie-inondations (Aveyron, Cantal, Corrèze et Puy-de-Dôme). La vigilance orange pour crues concerne 21 départements sur le nord et le sud-Ouest.

Sur le Massif central et plus particulièrement l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze et le Puy-de-Dôme placés en vigilance orange, les

pluies sont soutenues et vont le rester jusqu'en fin de journée.