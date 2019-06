La tempête Miguel frappera la France vendredi, des rafales à plus de 100 km/h attendues

C'est dans sa partie sud et est que les vents seront les plus forts. Dans la matinée de vendredi, le vent de secteur sud-ouest puis ouest va brusquement se lever puis se renforcer pour atteindre 110 à 120 km/h sur le littoral aquitain et charentais avec des pointes possibles à 130 km/h sur les îles et les caps exposés. Dans l'intérieur de ces départements, les rafales pourront atteindre 100 voire 110 km/h. À la mi-journée et en début d'après-midi, ces vents violents jusqu'à 100-110 km/h gagneront du terrain dans l'intérieur des terres, vers le Poitou, les Charentes et le sud de la région Centre-Val de Loire. Dans le même temps, le vent gagnera également en puissance sur les côtes des Pays-de-la-Loire et de Bretagne avec des pointes à 110 km/h alors que l’Île-de-France sera balayée par des vents à 90 voire 100 km/h en fin de journée. Les côtes de la Manche subiront également les effets de la tempête lorsque la dépression remontera vers les îles britanniques dans la soirée et en début de nuit, avec des rafales dépassant 110 km/h localement. Sous les averses orageuses les plus fortes, il n’est pas exclu que les rafales de vent soient supérieures à ces valeurs, d’où une grande vigilance recommandée.