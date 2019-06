La tempête Miguel frappera la France vendredi, des rafales à plus de 100 km/h attendues

C'est dans sa partie sud et est que les vents seront les plus forts. Dans la matinée de vendredi, le vent de secteur sud-ouest puis ouest va brusquement se lever puis se renforcer pour atteindre 110 à 120 km/h sur le littoral aquitain (Landes, Gironde), charentais et vendéen avec des pointes possibles à 130 km/h sur les îles et les caps exposés. Dans l'intérieur de ces départements, les rafales pourront atteindre 100 km/h. À la mi-journée et en début d'après-midi, ces vents violents jusqu'à 100 km/h gagneront du terrain dans l'intérieur des terres, vers le Poitou et les Pays-de-la-Loire. Dans le même temps, le vent gagnera également en puissance sur les côtes de Loire-Atlantique et du sud de la Bretagne avec des pointes à 120 km/h. Les côtes de la Manche subiront à leur tour les effets de la tempête lorsque la dépression remontera vers les îles britanniques dans la soirée et en début de nuit, avec des rafales dépassant 110 km/h localement.