" On savait qu'on allait se noyer " : aux Sables-d'Olonne, les sauveteurs rescapés racontent le drame

Face à la presse, Xavier de la Gorce, le président de la SNSM, raconte cette sortie en mer qui a tourné au drame. Vendredi en fin de matinée, "un chalutier est parti par très gros temps. Il avait du mal à rentrer notamment parce que l'entrée du port est très compliquée", a expliqué Xavier de la Gorce. Après activation de la balise de détresse, les sauveteurs de la SNSM ont été prévenus par le Cross (Centre régional opérationnel de secours et de sauvetage). "Le Cross a dit si vous pouvez y aller c'est bien mais si vous ne pouvez pas...Ils (les sauveteurs) ont dit : 'on y va', car il n'y a pas de refus d'obstacle chez les sauveteurs". L'équipe de la SNSM à bord était professionnelle. On se connaissait tous", ajoute un des rescapés.





Au milieu d'une mer démontée, le canot de la SNSM prend la mer face aux éléments déchaînés pour tenter de trouver ce pêcheur. "Après une grosse vague, les vitres ont explosé", continue le sauveteur rescapé. "Et tout le monde à bord est resté d'un froid glacial, personne n'a bronché". Puis le bateau de la SNSM s'est couché, de l'eau est rentré dans le moteur et dans les circuits électriques "ce qui a fait que le bateau n'était plus manœuvrant"