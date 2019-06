Tempête Miguel : un gros coup de vent avec de puissantes rafales en Charente-Maritime

Alimentés par la tempête Miguel, le vent et les vagues se sont déchaînés sur le littoral atlantique. Les rafales ont soufflé à plus de 100 km/h ce 7 juin 2019, un record pour un mois de juin. Partagés entre crainte et émerveillement, les habitants de Royan, en Charente-Maritime, ont quand même fait preuve de prudence. Même si les conditions météorologiques devraient s'améliorer dans l'après-midi dans le département, 1 500 foyers se retrouvent privés d'électricité.



