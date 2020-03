Tempête Myriam : trois départements du sud-ouest toujours en vigilance orange "vent violent"

En début de soirée, Météo France a levé l'alerte pour trois des six départements concernés. L'Ariège, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne sont toujours en vigilance orange aux vents violents. Elle a été levée pour le Gers , les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Méfiez-vous si vous êtes habitants de cette région et si vous sortez de chez vous. Ce mardi matin, Météo France a placé six départements de l'extrême sud-ouest en vigilance orange "vent violent" en raison d'une "tempête hivernale de courte durée", selon un bulletin publié à 6h.

Après avoir survolé le Golf de Gascogne, "Myriam" se dirige vers le Golfe du Lion. "Dans les heures qui viennent, les vents violents vont se décaler vers l'Est. Les valeurs attendues sont de l'ordre de 100/110 km/h sur les régions les plus proches des Pyrénées et en montagne, avec localement 120 ou 130 km/h vers les cols et les sommets.", affirme Météo France.