Théoule-sur-Mer : l'été a bien commencé

Avec la canicule qui frappe le pays, les baignades en mer sont les bienvenues. A Théoule-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes, la Méditerranée est à 23°C. Une fraîcheur à laquelle les vacanciers ne peuvent plus se passer en cette période estivale. Par ailleurs, les touristes sont de plus en plus nombreux à se rendre sur la Côte d'Azur et apprécient particulièrement la chaleur de la région.



