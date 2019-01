Thônes : le retour du beau paysage hivernal

La neige est enfin tombée en basse altitude en Haute-Savoie. À Thônes, les flocons sont tombés en continu depuis la nuit du 12 janvier 2019 et font le bonheur des habitants, rassurés de retrouver le drap blanc qui recouvre tout le paysage. Les chasse-neiges sont à pied d'œuvre partout en ville pour déblayer les quinze centimètres de poudreuse. La prudence est de mise dans les stations de ski en raison des risques d'avalanche.



