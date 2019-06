Touraine : les habitants s'adaptent à une météo capricieuse

En Tourraine, le mois de juin se résume en un mot : humide. Et pour les jardins, les pluies, le vent et la grisaille n'augurent rien de bon. Avec la terre trop collante pour être travaillée et les fraises qui manquent de soleil, André Lasneau se contente d'une faible récolte. Pour limiter le risque de maladie à ses potagers, le jardinier tente d'aérer ses plants d'ail et surveille ses tomates. Le fait est qu'avant l'arrivée de l'été, il va falloir s'armer de beaucoup de patience.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.