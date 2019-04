Un mois après Idai, le Mozambique sous la menace du cyclone Kenneth, les humanitaires particulièrement inquiets

Le cyclone, qui a frappé dans la nuit de mercredi à jeudi l'archipel des Comores, est attendu jeudi en fin d'après-midi dans le nord du Mozambique, frontalier de la Tanzanie. Les fortes précipitations pourraient provoquer des inondations et des glissements de terrain dans les province mozambicaines du Cabo Delgado et de Nampula (nord), et menacer quelque 80.000 personnes, ont mis en garde les Nations unies. "C'est le nord du Mozambique qui est menacé, dans une zone qui n'a pas l'habitude d'être touchée par les cyclones ou les tempêtes tropicales", a précisé Philippe Caroff, de Météo-France, depuis l'île française de La Réunion, dans l'océan Indien.





Aux Comores, les autorités tentaient jeudi de faire le point sur l'étendue des dégâts, où les vents forts de la nuit ont arraché des arbres, a constaté un journaliste de l'AFP. Pour rappel, début mars, le cyclone Idai avait fait un millier de morts et causé plus de 2 milliards de dollars de dégâts au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi, selon la Banque mondiale.