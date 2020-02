Une température de 20°C a-t-elle vraiment été enregistrée pour la première fois en Antarctique ?

Sur l'île Seymour, à l'extrême ouest de la péninsule Antarctique, une seule station est en effet recensée : celle de Marambio. Elle est gérée par des services de météorologie argentins et n'est pas utilisées par le Brésil. Les relevés des chercheurs ont donc été réalisés avec leur propre matériel. Il s'agit ici de mesures prises dans le cadre de travaux mesurant l'impact du changement climatique sur le permafrost. Contacté par LCI, le gestionnaire de la page Géoclimat note "une différence de près de 4°C entre la température maximale relevée ce jour-là par le capteur brésilien […] et celle relevée par la station officielle de Marambo".

En réponse à la publication de Géoclimat, un certain Max Herrera apporte des informations supplémentaires. Visiblement très remonté, il dénonce lui aussi ce "non-sujet" et rapporte les propos d'un scientifique brésilien proche des chercheurs qui ont réalisés les relevés. L'homme en question, Jefferson C. Simões, estime que"la température officielle est celle de la station météorologique argentine", et donc nettement inférieure à 20 degrés. Il poursuit et note que "la température mesurée par les Brésiliens ne l'a pas été dans une station météorologique, mais par un capteur. Il convient donc de ne pas parler d'un record car la captation a été réalisée à 1 mètre du sol et non à 2 mètres (ce qui est la norme internationale)."

Cette déclaration n'apparaît nulle part en ligne, et pour cause : contacté, Maximilian "Max" Herrera, qui se présente comme "climatologue depuis 1992", indique que c'est le chercheur en personne qui lui a apporté ces éléments, après qu'il l'a contacté. Herrera, qui ne semble appartenir à aucun organisme de recherche officiel mais compile depuis de longues années des données météorologiques, explique également avoir contacté les scientifiques de la base "officielle" de Marambo. LCI a pu consulter l'échange d'email entre Maximilian Herrera et le Brésilien Jefferson C. Simões, dans lequel ce dernier confirme bien le manque de fiabilité des données récoltées par ses confrères.