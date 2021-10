Vacances de la Toussaint : quelle météo pour ce premier week-end ?

Dimanche, les brumes et brouillards se montreront nettement plus discrets au lever du jour et c’est donc un franc soleil qui brillera dans la plupart des régions. Deux zones seront un peu moins favorisées : il s’agit du golfe du Lion où la mise en place d’un vent marin sera à l’origine de passages nuageux plus nombreux et puis la Bretagne avec l’arrivée en cours de journée d’une nouvelle perturbation atlantique, apportant des pluies généralement faibles et un vent modéré.

Qui dit anticyclone en automne, dit aussi brouillards fréquents le matin. Et ce sera le cas pour débuter cette journée de samedi dans une large moitié nord, mais aussi dans les vallées du sud-ouest et du centre-est. Ailleurs, le soleil brillera dès le réveil, et notamment en Méditerranée où mistral et tramontane souffleront jusqu’à 70 km/h en rafales. Au fil des heures, c’est un ciel dégagé qui s’imposera au sud de la Loire tandis que plus au nord, de belles éclaircies se développeront.

Gare à la fraîcheur ! Car avec un flux s’orientant au secteur nord-ouest, une masse d’air plus froid s’installe par le nord du pays, avec des températures en nette baisse et repassant en dessous des normales de saison le matin comme l’après-midi. Malgré tout, grâce à un soleil généreux, le ressenti sera agréable en cours de journée.

En l’absence de couverture nuageuse en cours de nuit, les températures seront basses au réveil. Samedi matin, les minimales seront généralement comprises entre 1 et 5°C, jusqu’à 10°C voire plus sur littoral de la Grande Bleue et eu Pays Basque. L’après-midi, les maximales resteront également situées en dessous des normales de saison avec rarement plus de 10 à 12°C dans le Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes et entre 14 et 18°C dans l’ouest. En Méditerranée, la douceur résistera avec de 20 à 23°C attendus.

Dimanche, la fraîcheur matinale aura tendance à s’accentuer avec un risque de gelées en plaine du Massif Central jusqu’au nord-est et plus localement entre la Normandie et la Picardie. Les maximales, quant à elles, seront en hausse par le sud-ouest où la barre des 20°C qui sera à nouveau franchie. La fraîcheur restera en revanche d’actualité au nord de la Seine et en Normandie avec à peine 10 à 13°C aux heures les plus chaudes.