Vague de froid polaire : le "Moscou-Paris" arrive en France, de quoi s'agit-il ?

Pourquoi ce flux d'air froid est-il ainsi nommé ?

Cette vague de froid est surnommée le "Moscou-Paris", mais, en réalité, elle nous vient directement de Sibérie, une des régions les plus froides au monde. Cette masse d'air glaciale suit un flux d'Est et de Nord-Est et descend progressivement sur toute l'Europe du Nord en suivant un rail, d'où le surnom que lui donnent les prévisionnistes de Météo-France qui fait référence à une ligne de train. Même s'il ne s'observe pas tous les ans, ce phénomène est assez classique et accompagne souvent les vagues de froid pendant la saison hivernale.

Faut-il s’attendre à des baisses record de températures ? Et jusqu'à quand ?

Les températures vont rester en dessous des normales de saison tout au long de la semaine. Les journées plus froides sont attendues mercredi et jeudi dans les toutes les régions situées au-dessus de la Loire. Météo-France prévoit en moyenne -7°C le matin et 0°C en journée. Cette perturbation va également entraîner des chutes de neige, comme en Île-de-France dès ce mardi soir. La vague de froid, en revanche, ne touche pas la partie Sud du pays qui se trouvent dans un courant atmosphérique d'Ouest et de Sud-Ouest qui amène de l'air extrêmement doux. Pour cet après-midi, la température sera de -3°C à Lille alors qu’il est prévu 17°C à Bastia, 14°C à Biarritz ou encore 7°C à Clermont-Ferrand.