Var : grand beau temps à Saint-Cyr-Les Lecques

Depuis plusieurs jours à Saint-Cyr-Les Lecques, les orteils se découvrent. Les habitants ont troqué leurs chaussettes d'hiver contre des tongs. Malgré un léger mistral, le temps reste radieux. Promenade sur le bord de mer, déjeuner à la terrasse, bain de soleil... sont au programme. Ce 25 mars 2019, on attend 20°C et les prochains jours s'annoncent encore plus exceptionnels.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.