Var : le risque d'incendie reste élevé

À cause de l'orage et de la foudre du 27 juillet 2019, quatre départs de feu ont été recensés dans le Var. Ils se situaient tous dans des endroits très difficiles d'accès. Pour pouvoir les contenir, une trentaine de sapeurs-pompiers et quatre hélicoptères bombardiers d'eau ont été mobilisés. Malgré l'orage, le risque d'incendie est bien réel dans le département. Il est même sévère du côté de Toulon.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.