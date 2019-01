Verglas : alerte orange terminée pour les cinq départements de l'Est

Cinq départements étaient en vigilance orange dans l'est de la France, jusqu'à ce samedi 26 janvier : le Doubs (25), le Jura (39), la Haute-Saône (70), les Vosges (88) et le Territoire-de-Belfort (90) avaient été mis sous vigilance. Le bulletin national émis par Météo-France alertait sur le verglas. Ce samedi matin, depuis 11 heures, elle n'est plus en vigueur.