2021, 21e année la plus chaude du pays depuis 1900 selon Météo-France

L'été a ensuite été très arrosé, notamment en juin et juillet, ce qui détonne par rapport aux années précédentes. Le phénomène des gouttes froides a ainsi contribué à relativiser la hausse de température, tout en permettant cette année d'avoir un niveau de précipitations satisfaisant. L'année se termine par un enneigement exceptionnel, spécialement dans les Pyrénées et par de nouvelles crues dans le Sud-Ouest .

En résumé en France, le début de l'année a été marqué par de forts épisodes de pluie, générant des crues et des inondations, dans le Sud-Ouest en particulier. Il y a également eu de nombreux épisodes de transports de poussières venant du Sahara. La fin de l'hiver a ensuite été très douce et a été suivie d'un épisode de gel tardif remarquable sur l'ensemble de la France.

En Outre-mer, des épisodes de sécheresse se sont faits fortement ressentir. En Guyane par exemple, 2021 est l'une des 10 années les plus sèches, avec une année très ensoleillée et aucune pluie cyclonique. À Saint-Pierre-et-Miquelon, dans l'hémisphère nord, près de la côte est du Canada, l'archipel s'est même retrouvé en déficit d'eau.

A contrario, l'Ile-de-France et les Hauts-de-France enregistrent les plus fortes hausses de précipitations par rapport à leurs normales respectives. C'est cependant à Falgoux, dans le Cantal, qu'a été comptabilisé le plus haut cumul annuel de précipitations de l'année, avec 2245 mm. Quant aux températures record, -24,9 °C ont été relevés à l'Aiguille du Midi, en Haute-Savoie le 30 novembre et, à l'inverse, de +41,2 °C à Trets, dans les Bouches-du-Rhône, le 13 août.

La région qui constate la plus forte augmentation de températures en moyenne sur l'année est Provence-Alpes-Côtes-d'Azur, avec une hausse de 0,6 °C par rapport aux normales. C'est également dans cette région et en Occitanie que le plus fort déficit de précipitations est observé. C'est d'ailleurs à Béziers, dans l'Hérault, que le plus faible cumul annuel de précipitations a été enregistré, avec seulement 372,5 mm, contre une normale de 570 mm.

Si l'année 2021 est donc généralement proche des normales, ce fut une année très contrastée en France, avec des épisodes météorologiques assez forts d'une période à une autre, avec des liens, pour certains, avec le changement climatique global. "C'est très difficile de catégoriser un événement comme lié au réchauffement climatique. On a cependant des faisceaux d'indices et des épisodes extrêmes de plus en plus extrêmes", observe Mathieu Sorel, citant notamment les fortes pluies en Belgique et en Allemagne cet été, qui avaient également concernées une partie du Grand Est.

En France en 2021, "on a une sensation d'année pluvieuse, un peu fraîche, mais on termine un peu au-dessus des normales", a-t-il donc rappelé. "On est encore dans une tendance de changement climatique et dans le rouge".