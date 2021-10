30 degrés en octobre : pourquoi fait-il si chaud ?

Du soleil, une tempête de ciel bleu et des températures dignes d'un mois d'août. De Saint-Malo à Biarritz, du Béarn à Arcachon, en ce 19 octobre, le retour de l'été au cœur de l'automne. Et certains n'hésitant pas à se jeter à l'eau. Une telle situation est plutôt rare, même dans le Sud-Ouest, mais pas exceptionnelle. "On a depuis deux jours d'ailleurs de l'air extrêmement chaud et humide, de l'air subtropical qui est en train de remonter les Antilles en passant par l'Espagne et qui englobe une bonne partie de la France", explique notre chef du service météo Évelyne Dhéliat.