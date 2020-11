À 27 jours de l'hiver, une météo printanière en Corse

Ce mardi matin sur la baie de Capo di Feno, en Corse, l'eau translucide et le sable blanc s'offrent à un couple durant une heure. Pour eux, c'est une sorte d'antidépresseur surtout dans le contexte actuel. Par ailleurs, aucun problème de distanciation physique quand on est seul au monde. Plus proches de la ville, les établissements de plage se préparent à une éventuelle reprise dans quelques semaines. Ils en profitent pour faire quelques travaux. Avec un soleil généreux, les restaurateurs essaient de garder le moral et continuent d'espérer.